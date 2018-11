Bénin : le député Mohamed Atao Hinnouho fixé sur son sort, ce mardi

Incarcéré depuis quelques mois à la maison d’arrêt de Cotonou, le député de la 15ème circonscription électorale, Mohamed Atao Hinnouho sera fixé sur son sort, ce mardi 06 novembre 2018.

Devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, le député Mohamed Atao Hinnouho est poursuivi pour deux chefs d’accusation. D’une part, il est accusé d’avoir fait violence sur des policiers en mission lors d’une perquisition à son domicile. D’autre part, pour une affaire de ‘’fraude douanière’’. Lors de l’audience du 23 octobre dernier où les débats ont beaucoup évolué, ses avocats ont clamé haut et fort son innocence quant aux faits qui lui sont reprochés. S’agissant du premier dossier, les avocats de la défense estiment que leur client n’a pas la force nécessaire de violenter les agents de police en mission chez lui. Malgré tous les moyens présentés par la défense, le Ministère a requis contre le mis en cause deux ans d’emprisonnement ferme dans ce dossier.

Concernant le second dossier où l’Etat et la douane béninoise constituent les plaignants, le député est accusé d’avoir « esquivé les contrôles et tarifs douaniers». Ce qu’ont rejeté en bloc, lors de cette audience, ses avocats. Ces derniers ont brandi des documents qui auraient été signés par la douane béninoise. Il s’agit d’une autorisation d’exonération de la douane de même qu’une autre autorisation d’enlèvement par procédure simplifiée. A ce niveau, le parquet a requis contre le député cinq ans de prison en plus de 22 milliards d’amende à payer à l’Etat et 10 milliards de Fcfa à la douane béninoise.

Le délibéré de ces deux dossiers est prévu pour ce mardi 06 novembre 2018. Tous les regards sont donc tournés vers le Tpi de Cotonou pour la suite à donner à cette affaire. Le Juge va-t-il confirmer ou infirmer les réquisitions du Ministère public ? C’est la grosse préoccupation qui taraude tous les esprits. Mais la réponse à cette question est dans quelques heures.