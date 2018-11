Bénin: le comité de soutien aux détenus et exilés politiques, installé ce mercredi

Le Comité de soutien aux détenus et exilés politiques est une initiative de l’Organisation pour la défense de droits de l’homme et des peuples(ODHP). Cela vise à mieux défendre les intérêts de tous ceux qui se retrouvent dans ces situations par la force des choses. L’installation officielle de ce comité se fera ce mercredi 07 novembre 2018 à Cotonou au cours d’une cérémonie fort simple. Cette cérémonie va réunir non seulement les acteurs de défense des droits de l’homme mais aussi et surtout tous ceux qui sont épris de paix et de justice.