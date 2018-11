Bénin: le Cnhu – HKM désormais doté d’une IRM

Les usagers du centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) peuvent pousser un ouf de soulagement. L’hôpital de référence est désormais doté d’une IRM pour améliorer la qualité de la prise en charge des population.

Suite au renforcement des plateaux techniques de certains centres hospitaliers il y a quelques semaines, le gouvernement du président Patrice Talon vient de faire un nouveau pas en dotant le centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de l’imagerie par résonance magnétique (IRM).

A lire aussi : Bénin – Santé: les praticiens hospitaliers opinent sur les réformes en cours

La réception de l’équipement précieux a eu lieu le Mercredi 7 Novembre 2018 entre le staff du Cnhu et une Délégation de la Direction des Infrastructures, de l’Equipement et de la Maintenance (DIEM/MS), la Direction du Budget (DB/MEF), et plusieurs autres membres des Cabinets d’Architecture et d’Equipements de l’ouvrage. Pour les responsables de l’hôpital de référence, ce n’est qu’un rêve qui vient de devenir réalité, 58 ans après les indépendances. Les membres de la Délégation ont présenté au Staff de la Direction du CNHU-HKM et en présence du Professeur YEKPE AHOUANSOU Patricia, Maître de Conférence Agrégé de Radiologie, le plan architectural et le site d’implantation de l’appareil. Les travaux de construction et d’équipements sont prévus pour durer 15 mois et démarrent dès ce mois de novembre.

Le Directeur Général du CNHU-HKM, Monsieur Alexandre K. SOSSOU, a exprimé sa gratitude au Chef de l’Etat pour son accompagnement au profit du CNHU-HKM et ses multiples efforts pour l’amélioration de la prise en charge de nos compatriotes, avant de préciser qu’il ne ménagera aucun effort à soutenir la vision du Gouvernement en matière de Santé.

A lire aussi : Bénin – Exercice en clientèle privée: le ministre de la santé explique le cas des 81 médecins

L’IRM, c’est l’Imagerie par Résonance Magnétique. Il s’agit d’un examen qui permet de diagnostiquer avec précision certaines maladies. Ainsi, grâce à cette acquisition au profit des Hôpitaux publics béninois, ce sont les usagers du Cnhu qui doivent se réjouir de cet effort du gouvernement pour améliorer la qualité des soins dispensés dans ces centres hospitaliers.