Bénin: l’appel de Nourou Dine Saka Saley à l’opposition face aux difficultés de la mouvance

Face aux difficultés que rencontrent les blocs de la mouvance présidentielle, l’ancien conseiller technique du ministre d’Etat Abdoulaye Bio tchané, Nourou Dine Saka Saley lance un appel aux leaders de l’opposition.

La décision du parti « UDBN’ de l’honorable Claudine Prudencio d’affronter les élections législatives de 2019 en solitaire, la décision de l’alliance nationale pour la démocratie (AND) de l’honorable Valentin Aditi Houdé de créer son propre bloc et la rumeur sur le retrait du parti du renouveau démocratique (PRD) de Me Adrien Houngbédji du bloc républicain ne surprennent guère l’ex conseiller technique au secteur privé du ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané. Dans une publication, il lance un appel à l’opposition pour profiter de la situation actuelle au sein de la mouvance pour poser un certain nombre d’actions. A le croire, ce qui se passe actuellement au sein de la mouvance est prévisible.

« J’avais prévu 6 listes pour la majorité parlementaire en cours. On y arrive, et on sera peut-être même au delà« , affirme t-il dans son post.

Pour l’ancien chargé de mission de l’ex maire de Cotonou, Léhady Vinangnon Soglo, l’opposition doit se saisir de cette situation pour introduire une proposition de loi d’abrogation ou de suspension des lois « crisogènes ». Selon Nourou Dine Saka Saley, puisque les auteurs desdites lois éprouvent des difficultés à les mettre en oeuvre, il faut que l’opposition pose des actions visant à exiger la corrections de ces lois que d’aucuns ont qualifié de lois drone.

Il invite ainsi l’opposition à entrer en scène en proposant non seulement des lois, mais en multipliant sur le terrain des séances d’explication à l’endroit des populations pour leur faire savoir « le bien fondé » de ses actions. Car, pour lui, on a pas besoin de contrainte pour se mettre ensemble et former un bloc; on a besoin de contrainte pour faire la promotion des jeunes et des femmes.