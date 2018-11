Bénin: l’appel de Komi Koutché pour l’enracinement à la tolérance et l’État de droit

C’est à travers un message sur sa page Facebook que l’ancien argentier national sous le président Thomas Boni Yayi s’est adressé au peuple béninois à l’occasion de la Journée mondiale de la Tolérance. Dans son post, Komi Koutché invite chaque fille et chaque fils du Bénin à cultiver la tolérance pour le renforcement de la démocratie.

Aujourd’hui 16 Novembre 2018, le monde entier célèbre la journée internationale de la tolérance. A l’occasion de cette commémoration, l’ancien ministre de l’économie et des finances, Komi Koutché a adressé un message de tolérance à l’égard de ses concitoyens. Dans son adresse à l’allure d’une invite, l’ancien argentier national, Komi Koutché estime que c’est de la culture de la tolérance que la démocratie et l’État de droit se renforce. Aussi, invite t-il chaque fille et chaque fils du Bénin à cultiver la tolérance qui selon lui est l’acceptation de l’autre.

« En cette Journée internationale de la tolérance instituée depuis 1996, que les filles et fils du Bénin soient vecteurs de la tolérance pour un enracinement de la démocratie et de l’État de droit dans notre pays. » peut on lire dans son adresse.

Actuellement aux Etats Unis où il se considère en exilé politique, le ministre Komi Koutché au delà des béninois s’adresse également sans doute aux dirigeants de son pays qu’il avait accusé d’user de leur force pour pousser en exil tout ceux qui pourraient les déranger sur le terrain politique lors de l’élection législative de 2019.

Il faut préciser que la journée internationale de la tolérance est instaurée par l’Assemblée générale de l’ONU par sa résolution 51/95 du 12 décembre 1996, faisant suite à l’Année 1995 pour la tolérance proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies à l’initiative de la Déclaration de principe sur la tolérance de l’UNESCO. adoptée en 1995.