Bénin: la cstb fait le point de la rentrée scolaire 2018-2019 ce jour à la Bourse du travail

A moins de deux mois après la rentrée scolaire et académique, les responsables de la confédération syndicale des travailleurs du Bénin (Cstb) convoquent les travailleurs et les usagers de l’école à une conférence publique pour faire le point au regard de la manière dont la rentrée a eu lieu.

Les enseignants de la maternelle et du primaire, parents d’élèves, élèves et autres usagers de l’école ont tous été conviés à une conférence publique sur le thème « Le point de la rentrée scolaire à l’enseignement maternel, primaire et secondaire, 2018-2019« . Organisée par la confédération des syndicats des travailleurs du Bénin, cette conférence publique se déroulera ce Vendredi 2 Novembre 2018 à 15 heures dans la salle de conférence de la Bourse du travail à Cotonou.

Selon le communiqué de la confédération syndicale des travailleurs du Bénin (cstb), cette conférence publique vise à échanger sur le bilan du premier mois de la rentrée au niveau de l’enseignement maternel et primaire au regard des contextes et les conditions dans lesquels la rentrée a eu lieu.

Au cour de cette conférence publique, les responsables de la cstb vont sans nul doute abordé les promesses faites par le gouvernement avant la reprise du chemin de classe et des choses qui ont été concédées par le gouvernement et que les bénéficiaires peines à obtenir. Au demeurant, les acteurs et usagers de l’école béninoise seront tenus informés de la situation actuelle de l’école deux mois après la rentrée.