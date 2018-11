Bénin: la coalition des zémidjans à côté des FCBE pour les législatives de 2019

Le parti des forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) a reçu en fin de semaine dernière, la déclaration de soutien de la coalition nationale des zémidjans. Ces hommes en maillots jaunes se sont engagés au cours de cette rencontre politique à mouiller le maillot sur le terrain pour faire élire pour le compte de la huitième législature, beaucoup de députés de l’opposition.

Le siège national du parti des forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) sis au quartier Gbèdjromédé à Cotonou a servi de cadre ce vendredi 16 Novembre 2018 à une rencontre politique entre les responsables du parti des forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) et les membres de la coalition nationale des zémidjans. Les élections législatives de 2019 ont été au cœur des discussions entre les deux parties. Les conducteurs de taxi moto communément appelés « Zémidjan » ont profité de cette rencontre pour déclarer leur soutien aux candidats des forces cauris pour un Bénin émergent et pour toutes les forces coalisées de l’opposition en vue des élections législatives de 2019.

La gouvernance Talon passée au peigne fin

Cette rencontre politique a permis également aux ténors des Fcbe présents, de présenter l’état des lieux de la situation sociopolitique du Bénin depuis l’avènement du régime du président Patrice Talon. En effet, après les mots de civilité du porte parole des responsables de la coalition nationale des conducteurs de « zémidjan », l’honorable Justin Adjovi a présenté à l’assistance, les conditions dans lesquelles certaines lois « anti sociales » et restrictives des libertés sont passées à l’Assemblée nationale en dépit des incongruités contenues dans lesdites lois. Il s’agit entre autres de la loi sur les collaborateurs extérieurs, sur le code électoral ou instituant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il a également partagé sa joie d’avoir contribué à bloquer le 4 Avril 2017 et le 5 Juillet 2018, les deux tentatives de révision de la constitution du 11 décembre 1990.

Malheureusement,dénonce-t-il, le pouvoir de la rupture joue la ruse pour faire passer, l’une après l’autre, les lois scélérates contenues dans la constitution.

Aussi, a-t-il attiré l’attention de l’assistance sur la nécessité de balayer tous ces députés du fameux bloc de la majorité parlementaire (BMP) lors des prochaines élections législatives.

Les Zemidjans pour un nouveau souffle

S’adressant à leur nouveau soutien, l’honorable Justin Adjovi recommande aux hommes en jaunes de sensibiliser tous leurs clients sur la nécessité de sanctionner les députés qui ont soutenu l’exécutif dans le vote de certaines lois qui ne sont ps du ressort de l’aspiration du peuple.

Pour sa part, le directeur de l’Ecole du parti , Mr Eugène Azatassou, a rassuré la coalition de ce que leur initiative respecte l’esprit et la lettre de l’article 53 des statuts du parti portant sur les organisations de masse. Et qu’en conséquence ,dit-t-i l , leur combat est juste. Il les a exhorté à continuer le combat dans ce sens et se tenir prêt pour toutes actions pouvant faire plier le pouvoir en place dans sa dérive de gagner coûte que coûte les prochaines joutes électorales.