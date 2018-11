Bénin: la chanteuse Oluwa Kemy adopte un nouveau look (photos)

La chanteuse béninoise Oluwa Kemy a complètement changé de look pour le plaisir de ses fans.

Le nouveau look de la chanteuse Oluwa Kemy a été rendu public le 26 septembre 2018 lors d’une conférence de presse annonçant le lancement de son 5ème album intitulé « Egolo ». Il s’agit d’une robe longue (deux couleurs) dont le haut est en or et le bas est une ovale noire jusqu’aux orteils accompagnée d’un voile. La tenue a été confectionnée par LINDASH.

Mais qu’est ce qui pourrait expliquer le port d’un voile noir par Kemy? En réponse à cette question, la chanteuse estime que c’est pour son plaisir et celui de ses fans. Et vous, que pensez-vous de ce nouveau look de la chanteuse Oluwa Kemy?