Bénin: Karamatou Fagbohoun justifie son engagement aux côtés de Patrice Talon

Karamatou Fagbohoun, fille de l’homme d’affaires et politicien Séfou Fagbohoun était sur l’émission « Ma Part de Vérité » de Golfe TV Africa ce dimanche 11 novembre 2018. Au cours de son intervention, elle a fait un bilan élogieux de la gouvernance du Président Patrice Talon. C’était également l’occasion pour elle de lever un coin de voile sur les relations politiques entre elle et son père.

L’engagement politique de Karamatou Fagbohoun aux côtés du Président Patrice Talon n’est pas un fait extraordinaire. C’est en réalité la suite logique d’une série d’actions menées depuis que l’homme était candidat à la présidence. C’est ce qu’il convient de retenir des explications de Karamatou Fagbohoun qui a estimé que le moment était venu pour elle, d’assumer publiquement son soutien pour le chantre de la rupture. « Il était important pour moi de faire savoir a tous mon soutien au Président Patrice Talon parce qu’on allume pas une lampe pour la déposer sous le boisseau », a-t-elle affirmé.

« En 2016, J’ai choisi sur conseils de ne pas soutenir ouvertement le Président TALON et j’ai battu campagne pour lui. C’est un homme d’engagement qui fait ce qu’il a promis. À aucun moment, je n’ai ressenti un regard malveillant des proches du chef de l’État sur ma personne. J’ai la confiance de l’entourage et du chef ». Karamatou Fagbohoun

Ce soutien indéfectible qu’elle apporte au Chef de l’Etat est profond et bien fondé. En effet, la fille du richissime homme d’affaires Séfou Fagbohoun se dit très séduite par les actions de développement à l’actif du gouvernement Talon depuis avril 2016. Ainsi, de part ses actions, le Chef de l’Etat a gagné la confiance de Karamatou Fagbohoun. « Je crois sincèrement et profondément au Bénin Révélé et en Patrice Talon », a-t-elle martelé.

Au nombre de ces nombreuses actions recensées par Karamatou Fagbohoun, on y retrouve par exemple la résolution progressive de la question d’énergie électrique, le projet des cantines scolaires dont le montant est passé à 7 milliards, le démarrage imminent du projet asphaltage. Autant d’actions qui fondent son soutien pour le Président de la République.

Que pense Séfou Fagbohoun de l’engagement de la position politique de sa fille?

L’entrée sur la scène politique de Karamatou Fagbohoun n’a pas été faite dans le dos de son père. « Mon père, le Président Séfou Fagbohoun était bel et bien informé de la sortie politique même si à mon âge, je suis suffisamment mature pour faire les choix par moi-même », a-t-elle rappelé. A l’en croire, le leader charismatique du Madep n’hésite pas à l’accompagner avec des conseils chaque fois quand elle est sollicitée pour une action publique. « Quand le Président Fagbohoun a su que je devrais faire partie des organisateurs de la cérémonie officielle de la présentation du PAG en 2016, il m’a encouragé et conseillé », a-t-elle fait savoir avant d’aborder l’état des relations entre son père et le Président Patrice Talon.

Face aux commentaires qui font état de ce que Séfou Fagbohoun est victime d’acharnement politique à travers ses ennuis judiciaires sous la rupture, Karamatou Fagbohoun s’inscrit en faux et clarifie. « Les ennuis de Séfou Fagbohoun n’ont pas commencé avec le Président Talon. Je fais entièrement confiance à la justice béninoise. Je sais le Président Fagbohoun honnête et combatif. La justice a le droit d’écouter tout citoyen béninois. Je ne crois pas qu’il existe un problème entre le président Talon et le président Fagbohoun », rassure-t-elle.

Pour la petite histoire, Karamatou Fagbohoun s’est très tôt engagée dans le militantisme politique dans les années 90. Le Mouvement Africain pour la Démocratie et le Progrès (MADEP) de son père lui a servi de base dans cette entreprise. Faisant preuve d’un dynamisme convaincant, elle a été très tôt remarquée par le Président Mathieu Kérékou. Ainsi, elle devient responsable de campagne dans la 19eme circonscription électorale pour feu Général Mathieu Kérékou.

Au delà de la politique, Karamatou Fagbohoun s’est forgée une autonomie financière dans le commerce qu’elle a commencé à l’âge de 15 ans, avant de faire ses armes dans l’événementiel. Aujourd’hui, elle fait partie des plus grandes décoratrices du pays. Ce n’est donc par un hasard si elle a pu participer à l’organisation de la cérémonie officielle de la présentation du PAG.