Bénin : Jean-Baptiste Satchivi dément sa supposée arrestation

Depuis quelques jours, une information faisant état de l’arrestation de Jean-Baptiste Satchivi, Directeur général de CDPA-Agrisatch et Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin). Mieux, les auteurs de cette information qui circule sur les réseaux sociaux ont précisé que des scellés ont été mis à son bureau avec une forte présence des hommes en uniformes.

Dans un message publié sur sa page Facebook, Jean-Baptiste Satchivi a démenti l’information. A l’en croire, il n’a jamais subi une telle situation. Il s’agit donc d’une rumeur dont lui même ne maîtrise pas les motivations. « …il y a des fabricants de rumeurs qui font circuler la rumeur que voici: «Le PDG de CDPA Jean-Baptiste Satchivi vient d’être pris. Son bureau à Saint-Michel est militarisé» », a-t-il écrit.

Il a tenu à rassurer l’opinion publique qu’il se porte bien et n’est nullement inquiété. « Je voudrais rassurer les uns et les autres que je me porte bien et continue de travailler pour les entreprises de mon groupe CDPA AGRISATCH et pour la nation économique béninoise en tant que Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) », a-t-il fait savoir.