Bénin: Isaac Ahivodji défend Gnonlonfoun et tacle Saïzonou

L’intervention de la cheffe du premier arrondissement de la ville de Cotonou, Arlette Saïzonou sur l’élection d’un nouveau maire à la tête de cette municipalité n’est pas du goût du troisième adjoint, Isaac Ahivodji. Dans une interview accordée à Guérite Tv Monde depuis la France où il est en mission, il désapprouve ses propos et pense qu’elle est allée trop vite en besogne.

Le troisième adjoint au maire de la ville de Cotonou, Isaac Ahivodji prend fait et cause pour le maire intérimaire, Isidore Gnonlonfoun menacé de destitution par la majorité des conseillers municipaux. En effet, dans une autre interview accordée à Guérite Tv Monde, la cheffe du premier arrondissement de la ville de Cotonou, Arlette Saïzonou avait décrié la gestion du maire intérimaire et réclamé, comme ses pairs dissidents, l’élection d’un nouveau maire pour un véritable développement de la ville au profit des populations. Et c’est le même canal qu’emprunte Isaac Ahivodji pour lui répondre.

Pour lui, la CA1 ne devrait pas dire ce qu’elle a dit sur la gestion du maire intérimaire. « Ce n’est pas son rôle de dire ce qu’elle a dit», a-t-il affirmé. Selon lui, les problèmes de développement et de gestion dont parle la CA Arlette Saïzonou se posent également avec acuité dans son arrondissement. Car, à l’en croire rien n’a changé dans le premier arrondissement. «Elle est chef d’arrondissement, elle gère quoi. Allez dans le premier arrondissement pour voir s’il y a eu changement de mode de vie de la population ou des infrastructures érigées ou des choses innovées», a-t-il martelé avant de conclure que «Tout le monde n’a pas le droit de parler».

Cette intervention fait suite à celle du maire intérimaire par le même canal qui trouve que les accusations dont il fait l’objet de la part de certains conseillers ne sont pas fondées et se dit serein. «Il faut pouvoir clarifier la situation par rapport aux textes. La situation d’intérimaire ne favorise pas la prise de certaines décisions. Il y a certains collègues qui ont émis un certain nombre d’arguments qui ne sont pas fondés vis à vis de ma personne», a confié Isidore Gnonlonfoun qui voit à travers ces agissements la défense des intérêts personnels et non des mandants. «Les gens ont dit beaucoup de chose. Est-ce que toutes ces interventions riment avec le véritable développement de Cotonou?», s’est-il demandé.

Rappelons que dans une correspondance en date du 26 octobre dernier adressée au Préfet du Littoral, 33 des 49 conseillers municipaux ont demandé à l’autorité de tutelle de constater le retrait de leur confiance au maire Isidore Gnonlonfoun et d’en tirer toutes les conséquences de droit. Dans cette note, les conseillers dissidents dénoncent une mauvaise gestion et une ambiance délétère au sein du Conseil municipal.