Bénin – insalubrité à Cotonou: le procureur Mètonou s’invite dans la lutte et menace

Le procureur Elonm Mario Pierre-Cécile Metonou entend mener la vie dure dès la semaine prochaine aux populations qui déversent des ordures ménagères sur les terres pleins centraux et dans les rues de la ville de Cotonou. Pour lui, la solution à cet incivisme est la répression concertée de toutes les unités.

A partir de la semaine prochaine, les populations de Cotonou habituées à assiéger les terre-pleins centraux et autres espaces publics, d’ordures ménagères seront interpellées systématiquement et répondront de leurs actes. C’est du moins la décision prise par le procureur de la république, Monsieur Elonm Mario Pierre-Cécile Metonou face au spectacle désolant qu’offrent des immondices versées sur les terres pleins centraux et sur certains axes stratégiques de la ville vitrine du Bénin.

En effet, face à l’incivisme de certains citoyens, le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Cotonou Mario Metonou a instruit les unités de police judiciaire de sa compétence à s’activer pour prendre le taureau par les cornes afin de régler définitivement la question de l’insalubrité à Cotonou qui est le fait de certaine population de la ville. Le mot d’ordre a été donné ce vendredi 9 Novembre 2018 au cours de sa première réunion de commandement avec lesdites unités.

» Nous allons à partir de la semaine prochaine et de façon coordonnées faire la veille. Tous ceux que vous allez surprendre en train de déverser des ordures sur la voie publique, vous les arrêtez systématiquement. On fera la procédure et on les poursuivra devant le tribunal », a-t-il déclaré.

Pour le procureur Mètonou il n’est point question de laisser certains citoyens polluer la ville au moment où la municipalité fait beaucoup d’effort et investit suffisamment de ressources pour maintenir la propreté de la ville. Selon la loi, tous les ménages ont l’obligation de souscrire à un abonnement pour que leurs ordures soient collectées; rappelle t-il. Mais on constate malheureusement, déplore le procureur, que certains chefs de ménage ont décidé de ne pas souscrire à ces abonnements et préfèrent aller déverser les ordures sur le TPC la nuit pour salir les artères de la ville. Il promet aller à la fermeté et sanctionner sans état d’âme toute personne qui se donnera encore à cet acte d’incivisme.