Bénin: exclu des éliminatoires de la Can, Sessegnon reste solidaire avec ses coéquipiers

Dans le cadre des éliminatoires de la Can 2019, le Bénin rencontre les Scorpions de la Gambie ce samedi 17 novembre 2018 à Banjul. Malheureusement les Écureuils devront aller à cette confrontation sans leur capitaine Stéphane Sèssegnon exclu des éliminatoires par la Caf. Mais il reste soudé avec le reste de l’équipier pour les pousser à la victoire.

Sorti sur carton rouge suite à une altercation avec l’arbitre namibien Jackson Pavaza lors du match retour Bénin – Algérie, Sèssegnon a été suspendu pour deux matchs par la Caf. Une décision surprenante pour le joueur qui ne compte pas quand même lâché ses coéquipiers.

« Ma fin de campagne oui mais pas celle de notre équipe nationale à laquelle je reste soudé en promettant de jouer de tout mon apport pour aider les coéquipiers et tout le peuple béninois à vivre une nouvelle fois l’émotion que procure une qualification à une phase finale de coupe d’Afrique. Je crois en cette équipe et suis convaincu de la détermination de mes coéquipiers du travail abattu par le sélectionneur pour maintenir ce groupe. Je serai derrière ma sélection à tout instant et pour toujours » Stéphane Sèssegnon

Par ailleurs, il a présenté ses excuses au peuple béninois pour cet incendie qui l’exclu désormais des éliminatoires de la Can 2019. « À vous le public et supporteurs, à vous chers coéquipiers, je vous présente toutes mes excuses pour cet incident cause du carton rouge et vous invite à rester mobilisés comme face à l’Algérie », a-t-il lancé, avant d’exprimer son impatience de rejoindre le groupe.