Bénin: entre Glèlè et Guézo, le président Patrice Talon incarne quel roi ?

L’actuel locataire de la Marina, le président Talon serait l’incarnation du roi Glèlè selon le numérologue David Coffi Aza. Mais pour le ministre Oswald Homeky, l’actuel chef de l’Etat béninois est une reproduction du roi Guézo.

Le chef de l’Etat béninois, le président Patrice Talon est considéré comme une réincarnation du roi Glèlè. C’est du moins l’une des révélations du « Tôfa » 2017. Pour le numérologue et prêtre du « Fâ », le chef de l’Etat béninois doit faire beaucoup attention pour que l’histoire ne bégaie pas. Selon le consultant culturel et prêtre du « Fâ », le roi Glèlè a été malheureusement celui qui s’est le mieux illustré à travers son accointance avec les occidentaux.

Invité dans une émission de télévision, le professeur David Coffi Aza questionné sur la gestion déléguée du port de Cotonou a affirmé qu’ à travers cette option du président Patrice Talon, l’histoire veut encore se répéter.

« Actuellement, nous sommes en train d’aborder l’ère Glèlè depuis 02 ans. Tout le monde sait ce qui s’est passé au cours de l’ère Glèlè, ce n’est pas moi qui vais rappeler l’histoire. Et tout le monde sait que l’histoire est en train de se répéter… » David Coffi Aza

Mais si le professeur David Coffi Aza établit une similitude entre le roi Glèlè et l’actuel chef de l’Etat, le ministre Oswald Homeky estime qu’en réalité, le président Patrice Talon incarne beaucoup plus le roi Guézo, réformateur et développeur de son temps. En effet, à la faveur d’une visite à Abomey dans le cadre du bicentenaire du roi Guézo, le ministre Homeky dans un entretien accordé au quotidien du service public a comparé le président Talon au roi Guézo.

« Il y a effectivement beaucoup de similitudes entre ce que fait le président Patrice Talon et ce que le roi Guézo avait fait à l’époque. J’ai parlé tantôt de la rupture avec les mauvaises habitudes, de l’économie, parce que n’oublions pas que le roi Guézo a introduit ou révélé la culture du coton, du palmier à huile » Oswald Homeky

Si le roi Guézo est connu pour l’impact de ses initiatives notamment en matière agricole, dans le développement du Dahomey d’alors, on sait par contre que le roi Glèlè a beaucoup plus ouvert la porte du pays aux occidentaux à qui il accordait beaucoup de faveurs. S’il n’est pas impossible pour l’actuel chef d’Etat de ressembler simultanément les deux, il va sans dire qu’il doit être beaucoup plus proche de l’un que de l’autre. Et là, c’est chacun qui apprécie selon sa perception des actions menées par le président de la République ou selon la position qu’il occupe dans la sphère politique nationale.