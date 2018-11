Bénin – Elim Can 2019: l’ultime appel de Stéphane Sessegnon à ses coéquipiers

Les Écureuils du Bénin se sont inclinés samedi 17 novembre 2018 face aux Scorpions de la Gambie. Une situation qui ne laisse pas indifférent le capitaine des écureuils du Bénin, Stéphane Sessegnon qui a lancé un vibrant appel à ses coéquipiers pour la suite de la course vers la can 2019.

Pour le compte de la 5ème journée des éliminatoires de la Can 2019, les Écureuils du Bénin ont affronté les Scorpions de la Gambie. A l’issue du match, les Écureuils du Bénin qui avaient pourtant pris l’avance à la première partie, ont fini par s’incliner devant les Scorpions (3-1). Il s’agit pour Stéphane Sèssègnon d’un déplacement compliqué en terre gambienne. « Cette défaite ne doit pas nous éloigner de nos objectifs car tout se jouera désormais lors de la dernière journée » a t-il indiqué dans une publication sur sa page Facebook.

Loin de trouver des boucs émissaires, Stéphane Sèssègnon encourage les écureuils du Bénin et leurs supporters. « Bravo à mes coéquipiers qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes ainsi que le peuple béninois qui a vécu précieusement chaque moment de cette rencontre ». A en croire son message, l’espoir est encore permis pour la qualification CAN Cameroun 2019. C’est pourquoi, il appelle ses coéquipiers à rester soudés et à croire avec détermination et à se mettre résolument au travail.

Avant cette rencontre, le Bénin avait à son compte 7 points et malgré la défaite face à la Gambie, il maintient la deuxième place dans la poule D et l’Algérie garde la première place. Le rendez vous est donc pris pour la dernière journée prévue pour courant mars et qui permettra aux écureuils du Bénin d’être définitivement fixés sur leurs sort.