Bénin: des enseignants outillés sur l’encadrement des apprenants atteints d’albinisme

Dans le cadre du Projet de Parrainage des Écoliers Atteints d’Albinisme (PPEAA2), des enseignants ont été formés mercredi 07 novembre 2018 sur l’encadrement des apprenants atteints d’albinisme.

« Comment encadrer un apprenant atteint d’albinisme en situation de classe ? » c’est sur ce thème que 27 enseignants et directeurs d’écoles ont été outillés par l’ONG Divine Connexion Worldwide et le Rotary Club de Cotonou le Nautile. L’objectif est de faire comprendre aux enseignants qu’encadrer un apprenant atteint d’albinisme en situation de classe requiert plus d’attention, de patience et d’aptitude mais aussi des précautions.

Il s’agit parmi tant d’autres des aptitudes comme: écrire gros au tableau pour permettre à l’apprenant de faire moins d’efforts pour lire, parler pendant qu’on écrit au tableau pour permettre à l’apprenant de pouvoir écrire plus rapidement, donner à l’apprenant une copie de la fiche de cours pour lui faciliter la copie et s’assurer que le tableau est bien noirci pour permettre le contraste « blanc sur noir » puis éviter d’utiliser du « blanc sur vert » car les personnes atteintes d’albinisme ont des difficultés à voir de pareilles associations de couleurs pour ne citer que ceux là. Selon les témoignages des enseignants recueillis sur place, de pareilles formations ne devraient pas se limiter qu’à Cotonou et environs ou encore qu’aux enseignants ayant dans leur classe un apprenant atteint d’albinisme. A en croire les participants, les enseignants peuvent rencontrer au cours de leur carrière une personne atteinte d’albinisme à tout moment et devront s’y préparer.

Faut-il le rappeler, cette formation des enseignants fait suite à la distribution des fournitures scolaires aux apprenants atteints d’albinisme qu’encadrent ces mêmes enseignants. Ladite formation a connu la présence du sieur Houètèhou C. Franck Hounsa, en sa qualité de président de l’ONG Divine Connexion Worldwide, de Berthe Cakpossa, représentante du Rotary Club de Cotonou le Nautile et de Delphine Akplogan Massessi, présidente de l’ONG »Le Cercle des oliviers ».

Le Projet de Parrainage des Écoliers Atteints d’Albinisme (PPEAA 2) s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre l’ONG Divine Connexion Worldwide et le Rotary Club de Cotonou Le Nautile. Il vise à améliorer les conditions d’études des écoliers atteints d’albinisme au Bénin afin de faire d’eux à long terme des cadres compétents qui parsèmeront toutes les administrations nationales et internationales.