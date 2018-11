Bénin: déjà 5 personnes placées sous mandat de dépôt pour insalubrité à Cotonou

Le procureur de la république près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Elonm-Cécil Mario Mètonou joint déjà l’acte à la parole dans la lutte contre l’insalubrité dans la ville de Cotonou. A peine une semaine après ses menaces et déjà 5 personnes placées sous mandat de dépôt pour des faits d’insalubrité.

Face au spectacle désolant qu’offrent les immondices versées sur les terres pleins centraux et sur certains axes stratégiques de la ville vitrine du Bénin, le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Cotonou Mario Metonou a promis sévir désormais. Il a à cet effet instruit les unités de police judiciaire de sa compétence à s’activer pour prendre le taureau par les cornes afin de régler définitivement la question de l’insalubrité à Cotonou. Le mot d’ordre donné ce vendredi 9 Novembre 2018 au cours de sa première réunion de commandement avec lesdites unités donne déjà des résultats sur le terrain.

« Nous allons à partir de la semaine prochaine et de façon coordonnées faire la veille. Tous ceux que vous allez surprendre en train de déverser des ordures sur la voie publique, vous les arrêtez systématiquement. On fera la procédure et on les poursuivra devant le tribunal » avait affirmé le procureur Mètonou

Une semaine à peine et la moisson n’est pas négligeable. Selon des sources judiciaires, déjà 5 personnes sont interpellées et mis sous mandat de dépôt pour faits d’incivisme et de pollution de l’environnement. En effet, à l’issue des auditions tenues à son cabinet dans la journée de ce jeudi 15 novembre 2018, le procureur Elonm-Cécil Mario Mètonou a placé sous mandat de dépôt cinq personnes présentées à son cabinet pour différents faits de pollution. Ces personnes sont soupçonnées de pollution de l’environnement et seront fixés sur leur sort dès la semaine prochaine au cours d’une audience de flagrant délit.

Plusieurs autres personnes seront également entendues dès ce jour Vendredi 16 Novembre 2018, selon les mêmes sources pour des faits similaires entrant dans le cadre de la pollution de l’espace public.