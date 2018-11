Benin – Cotonou: des sanctions en vue contre les maisons sans abonnement de pré-collecte d’ordures

La gestion de la salubrité dans la ville capitale économique du Bénin a été toujours un défi difficilement relever par les maires qui se sont succédés à la tête de l’hôtel de ville de Cotonou. Ainsi, face aux immondices qui jalonnent le long des terres pleins centraux , le maire intérimaire, Isidore Gnonlonfoun rappelle à ses administrés que l’abonnement à la pré-collecte des déchets est obligatoire.

La municipalité de Cotonou entend changer de fusil d’épaule face à l’insalubrité de la ville due à l’incivisme de certaines populations qui se donnent la liberté de déverser des déchets sur les terres pleins centraux. C’est par le biais d’un communiqué rendu public le 6 Novembre 2018 que les autorités de l’hôtel de ville de Cotonou ont décidé d’attirer l’attention de leurs administrés face à leur responsabilité.

Dans ledit communiqué signé par le deuxième adjoint au Maire de Cotonou, Augustin Houéssinon, il est clairement rappelé aux populations de Cotonou que la pré-collecte de déchets est une obligation pour chaque ménage et la non observation de cette exigence peut faire objet de sanction conformément aux textes en vigueurs. Pour les autorités municipales, c’est le non abonnement à ses pré-collectes de déchet qui ouvre la voie à tous les actes d’incivisme qui sont actuellement observés et annihilent les efforts des élus municipaux pour construire un environnement sain et propre pour le bien-être de tous.

Ainsi, toute personne surprise dans l’accomplissement d’un acte d’incivisme en déversant sur les terres pleins centraux et autres endroits de la ville non réservés pour accueillir les déchets ménagers subira les rigueurs de la loi conformément au code public de l’hygiène et à la loi cadre sur l’environnement en République du Bénin, précise le communiqué de l’hôtel de ville de Cotonou.