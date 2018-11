Bénin – Condamnation de Sébastien Ajavon: l’hon Benoit Dègla prend la défense de la Criet

La condamnation de Sébastien Ajavon par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) continue de susciter des réactions dans le rang des acteurs politiques. Lors de son entretien avec le journal L’événement Précis , le député Benoit Dègla est revenu sur cette actualité en donnant sa lecture sur la peine infligée au Président d’honneur du parti USL.

20 ans d’emprisonnement ferme, une amende de 5 millions et un mandat d’arrêt. C’est la peine retenue contre les mis en cause dans le dossier « 18 kg de cocaïne ». Ce verdict n’est pas du goût de certaines personnes, qui ont porté des critiques acerbes contre la Criet. Mais contrairement à ces dernières, le député du Bloc de la Majorité Parlementaire (BMP) pense que ce qui est arrivé à Sébastien Ajavon est une situation normale.

France – demande d’asile politique: quelles sont les chances de Sébastien Ajavon ?

Selon le député Benoit Dègla, l’absence de Sébastien Ajavon au procès a conforté le juge dans sa décision. « En droit, lorsque vous n’êtes pas là, la peine maximale vous est appliquée. Quand vous n’êtes pas là, où est la circonstance atténuante ? En attendant que vous reveniez pour le procès, on prend la peine maximale », a-t-il fait savoir.

Il estime que la condamnation de l’opposant n’a rien d’extraordinaire et ne devrait pas susciter autant de réactions. Pour lui, la Criet a juste appliqué les textes et ne mérite pas la cabale enclenchée contre elle. « La Cour a démarré son travail. Maintenant, le concerné et son conseil d’avocats ont des voies de recours. On attend. Nous appartenons à une sous-région. Il y a une juridiction régionale et tout. Au lieu que nous soyons en train de nous insulter, de dénigrer la Cour, il vaut mieux s’attaquer à la Cour par les voies de recours », conclut-il.