Bénin – Comité de soutien aux exilés: une rencontre en vue avec le Chef de l’Etat

Installé depuis quelques jours, le Comité de soutien aux détenus et exilés politiques envisage rencontrer le Président Patrice Talon. Cette rencontre qui fait partie des actions à mener par le Comité a été dévoilée par sa Présidente Françoise Sossou Holonou le dimanche 18 novembre 2018 sur l’émission « Sans Langue de Bois » de Soleil FM.

Le Président Patrice Talon pourrait rencontrer dans les jours à venir le Comité mis sur pied pour soutenir les détenus et exilés politiques. En tous cas, c’est l’un des objectifs que s’est fixé le Comité qui compte se donner les moyens pour sa concrétisation. « Nous avons dans notre plan d’actions d’aller voir le président de la République … On va demander une audience en bonne et due forme et on ira discuter avec lui », a déclaré Françoise Sossou Holonou.

Sans pour autant aller dans les détails des points qui seront abordés au cours de cette rencontre, la Présidente du Comité a tout au moins exposé leur volonté d’installer un cadre de discussions avec le Chef de l’Etat. Par ailleurs, elle est revenue sur les motifs qui sous-tendent la création de ce Comité que les gens assimilent à un regroupement politique. Selon Françoise Sossou Holonou, le Comité de soutien aux détenus et exilés politiques n’a rien de politique.

Il ressort de ses explications que le Comité est mis sur pied pour servir d’appui moral aux détenus, exilés politiques et à leurs familles. Au delà du soutien moral, il leur apporte également toutes autres formes d’aides afin qu’ils ne se sentent pas seuls et délaissés. L’autre aspect non négligeable de la mission du Comité est le lobbying qu’il est chargé de faire pour favoriser la libération des détenus et le retour au bercail des exilés.