Bénin: Code Bar aux commandes d’un show son et lumière décadents

Code Bar Benin fait voyager Samedi 24 novembre à partir de 23 heure le peuple béninois.

De New York à Chicago, Code bar, transformé en bar clandestin, fera revivre au public béninois, l’ambiance mystérieuse, feutrée et glamour des années 30 aux USA, quand la Prohibition et le crime organisé faisaient rage, et que dans les clubs clandestins, au milieu des parties de poker et des caisses de whisky, les nuits étaient folles.