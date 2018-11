Bénin – Bloc Républicain: le PRD justifie son retrait par le « désordre » dans les négociations

C’est désormais officiel. Le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) prend ses distances avec avec le bloc « Républicain » en attendant que ses doutes ne soient dissipées. Et pour calmer la grosse polémique suscitée par cette option, le parti a sorti un communiqué dans lequel les principales raisons de son retrait ont été évoquées.

Depuis quelques mois, le PRD s’est engagé au même titre que beaucoup d’autres mouvement et partis politiques pour la concrétisation de la réforme du système partisan. Le Président Adrien Houngbédji et ses compagnons ont donc décidé d’aller à la création d’un grand ensemble politiques d’envergure nationale comme le recommande la nouvelle charte des partis.

Mais cet engagement n’est pas sans exigences. Le PRD a en effet émis des conditions pour sa participation effective à la création du bloc « Républicain » conformément à la volonté du Chef de l’Etat. Le PRD a exigé:

a) que son logo soit maintenu dans le logo du nouveau parti ;

b) que son positionnement géographique électoral soit respecté lors des choix des candidats aux élections législatives ;

c) que ses militants puissent se constituer en courant au sein du nouveau parti ;

d) et enfin que les termes de l’accord fassent l’objet d’un protocole d’accord écrit, ainsi que l’exigent les statuts du parti (article 85 et 86). En contre partie, le PRD a consenti à ne pas revendiquer le leadership du nouveau parti.

Ces exigences à en croire le communiqué du parti ont été débattu au sein du bloc et devant le Chef de l’Etat. Mais à leur grande surprise, les décisions prises devant le Président de la République concernant ces différentes exigences ne sont attestées par aucun document. « A quelques jours du congrès, on constate que les accords se font et se défont, sans qu’aucun document écrit ne vienne les corroborer. Il y a là une source d’instabilité et de désordre. C’est pourquoi en respect des dispositions des articles 85 et 86 de ses statuts, le PRD a demandé qu’un protocole d’accord écrit atteste de ce qui a été convenu », justifie le Bureau Politique.