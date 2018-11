Bénin: Après la sortie politique de Modeste Toboula, Narcisse Tomèty revient à la charge

Après avoir exprimé son indignation suite à la sortie politique du Préfet du Littoral, Modeste Toboula, le Professeur Narcisse Simon Tomety est revenu à la charge ce lundi 05 novembre. A travers des propos relayés sur sa page Facebook, le Territorialiste et institutionnaliste fait des reproches au Préfet et demande au Ministre Barnabé Dassigli de prendre ses responsabilités.

‘’Un Préfet-maire à rang de ministre d’État au pays du VODOUN’’, ainsi titré, le petit texte du Professeur Simon Narcisse Tomety vient déplorer les envolées de Modeste Toboula.

Selon lui, le préfet du Littoral est désormais disqualifié pour régler les dissensions entre les acteurs politiques de la ville de Cotonou. »Il est politicien ayant en partage le même territoire que les élus de la ville. Il l’a prouvé et doit être relevé de ses fonctions ». Pour lui, quand on est dépositaire de l’autorité de l’Etat, on ne vassalise pas ce qui fait la puissance publique. Un préfet est le premier pacificateur territorial des relations entre les partis politiques. ‘’Ayant affiché son appartenance politique de la manière la plus inadmissible, il faut le dégager de toute obligation préfectorale pour qu’il aille préparer sa députation en attendant qu’en 2021 une commission professionnelle fouille à fond dans sa gestion et son patrimoine’’, a-t-il martelé.

Quelques jours plus tôt, il avait invité le ministre de la décentration à démettre Modeste Toboula de ses fonctions pour avoir méconnu les dispositions des articles 9 et 10 de la loi 97-028 qui stipulent que si un préfet fait une sortie politique et n’est pas relevé de ses fonctions immédiatement, alors c’est une faute très grave et une usure de la puissance publique.