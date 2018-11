Bénin – Agrément des universités privées : les clarifications du Prof Dodji Amouzouvi

Le Directeur des établissements privés d’enseignement supérieur (Depes) était sur la chaîne de télévision Canal3 le vendredi 02 novembre 2018. Cette sortie médiatique du professeur Dodji Amouzouvi a permis à l’opinion publique de comprendre les contours du régime d’agrément des universités privées qui entre en vigueur à partir de cette année.

Le secteur de l’enseignement supérieur privé passe à une nouvelle étape dans quelques jours. En effet, les Etablissement privés d’enseignement supérieur (Epes) vont passer du régime d’ouverture à celui d’agrément. Pour la réussite de cette migration, le ministère de tutelle à travers la Depes a mis en place le dispositif nécessaire à la portée des acteurs concernés.

Nous sommes dans une grande première et il s’agit de l’agrément des Établissements Privés de l’Enseignement Supérieur . C’est le deuxième régime de fonctionnement après celui de l’ouverture. Et puisque c’est une première, il faut de la précaution pour s’assurer que tout se fait dans les règles de l’art. Tout est fin prêt, et je puis vous dire que dans les jours ou les heures qui viennent, cette liste sera publiée. Prof Dodji Amouzouvi

Malgré cette assurance, il y a eu des grincements de dents dans le rang des promoteurs d’établissement privé d’enseignement supérieur. Certains estiment que la procédure telle que conduite ne leur a pas permis de se mettre aux pas dans le délai. Face à ces allégation de professeur Dodji Amouzouvi s’inscrit en faux et clarifie. « Depuis Janvier 2018 où l’information est officiellement donnée aux établissements privés d’enseignement supérieur qui ont émargé et les cahiers de transmission sont à la direction générale pour prouver ce que je dis, et à qui on a dit 16 Août 2018, donc huit (08) mois de préparation pour réunir les pièces et les déposer, il en a qui reviennent en Septembre, en Octobre, dire qu’ils n’ont été informés il y’a 5 jours. C’est un mensonge. Il y’a à la Direction générale de l’enseignement supérieur leur cahier de transmission », a-t-il martelé.

En ce qui concerne le retard accusé dans la publication de la liste des établissements retenus dans les différentes catégories, le Depes explique les raisons et appelle parents et étudiants à la patience. Ce léger retard qui est dû à un ensemble de choses, sera rattrapé en l’espace de 48 heures. « Mais puisque l’expérience sera déjà acquise, puisque les textes complémentaires sont arrivés, c’est sûr que l’année prochaine, on se prendra tôt », a-t-il rassuré, avant de préciser que les différentes listes qui ont actuellement droit de cité sur les réseaux sociaux ne sont pas les « listes officielles » sorties de la délibération.