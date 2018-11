Bénin: Abraham Zinzindohoué, président de la Rb progressiste répond à Rosine Soglo

En attendant la fin de l’imbroglio juridique, la guéguerre entre les protagonistes au sujet de la paternité de la Renaissance du Bénin bat son plein.

‘’Abraham Zinzindohoué ne peut pas me faire ça. Sa femme est ma nièce. C’est malheureux et c’est honteux’’, en réponse à ces propos de la présidente-fondatrice de la RB, Rosine Soglo dimanche sur Soleil Fm, Abraham Zinzindohoué pense que le Président Patrice Talon doit être exempt de cette hérésie et de cette campagne de dénigrement motivées par des raisons familiales. Autrement dit, ces considérations ne valent pas grand-chose sur le terrain politique. Et comme Candide Azannaï l’a si bien dit, en politique, il n’y a pas d’amis, il n’y a que des intérêts. Abraham Zinzindohoué, cependant, a reconnu que le Président Nicephore D. Soglo et la Présidente Rosine Vieyra Soglo ont joué tant à la naissance que dans la vie de la Renaissance du Bénin (RB), un rôle important dont les militants, gardent et conservent pieusement dans leurs cœurs de vifs souvenirs.

Alors que Rosine Soglo continue d’attendre la décision de justice pour situer les uns et les autres, Abraham Zinzindohoué a déjà fait adhérer la Rb au Bloc progressiste, présidé par Bruno Amoussou. (…) il a été prononcé dans le cadre de la réforme du système partisan, la fusion de la RB dans un grand ensemble, notamment le bloc progressiste, conformément à ses statuts et à la nouvelle charte des partis politiques pour remplir les conditions fixées par le code électoral, a indiqué le communiqué signé d’Abraham Zinzindohoué.

Du fil à retordre pour la doyenne d’âge de l’Assemblée nationale qui ne l’entend pas de cette oreille.