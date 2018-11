Assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon : le premier ministre malien impliqué ?

Les enquêtes sur la mort des deux journalistes français Ghislaine Dupont et Claude Verlon en 2013 au Mali, commencent à révéler leurs vérités. Selon de nouvelles révélations relayées samedi par des médias français, le premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga serait impliqué dans leur assassinat.

Un témoin a affirmé que le chef du commando ayant enlevé et exécuté les deux journalistes, Baye ag-Bakabo, était en relation avec Soumeylou Boubèye Maïga, à l’époque ministre de la Défense, précise le média français. Joint par RFI, le Premier ministre malien a rejeté ces accusations qu’il a qualifié de « grotesques ». Ghislaine Dupont, journaliste et Claude Verlon, réalisateur à RFI ont été assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal, dans le nord-est du Mali, alors qu’ils préparaient une émission spéciale sur « la crise dans le nord du Mali et la réconciliation ». Quatre jours plus tard, des hommes armés se réclamant d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) ont revendiqué l’assassinat des deux journalistes. Deux enquêtes ouvertes au Mali et en France sont toujours en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet assassinat.