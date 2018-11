Après sa chronique intitulée ‘’il y a exil et exil’’, la jeunesse communiste du Bénin répond à Roger Gbégnonvi

La jeunesse communiste du Bénin est fâchée avec le professeur Roger Gbégnonvi après la publication de son opinion intitulée ‘’Bénin-gouvernance, il y a exil et exil’’.

La chronique de Roger Gbégnonvi suscite indignation et mépris dans le rang des communistes du Bénin. Deux jours après sa publication, la jeunesse communiste est montée au créneau pour s’être sentie indexée et concernée. Ce qui a provoqué le courroux des jeunes communistes est le fait que Roger ait dit « la jeunesse surtout a besoin que reviennent au Bénin nos nouveaux exilés volontaires. Pour rendre compte avec honnêteté et courage. Alors la jeunesse ne croira plus qu’on peut s’enrichir n’importe comment, se soustraire ensuite au contrôle de l’Etat… ». Pour elle, Roger Gbégnonvi ne peut être un donneur de leçon à la jeunesse béninoise. Dans un langage peu approprié, les jeunes communistes fustigent la posture du professeur. Elle pense d’emblée que Roger Gbégnonvi a pris fait et cause pour la justice puisque le professeur écrit :

« soupçonnés de fraude, de mauvaise gestion ou du gravissime trafic de drogue, nos concitoyens, nouveaux exilés volontaires, devraient mettre fin à ce volontariat de mauvais aloi et revenir au Bénin pour s’expliquer, se montrer responsables, avancer d’éventuelles circonstances atténuantes s’ils devaient être reconnus coupables. Faire face. La présomption d’innocence s’étiole quand on s’en va en cavale en la laissant derrière soi. A coups et à coût d’avocats compétents, nos exilés volontaires s’en sortiront bien mieux qu’ils ne croient, au lieu que leur fuite signifie aveu de culpabilité, parce que leur peur est entachée de honte ». Des propos qui ont dérouté cette frange de la jeunesse qui pense que l’homme ne peut se prévaloir de patriotisme béninois.

Après avoir exposé les pépins qui ont jalonné la vie de Roger Gbégnonvi, les jeunes communistes du Bénin concluent qu’il ne peut être, ni un modèle, ni un donneur de leçon à la jeunesse.