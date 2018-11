Antiago Solari, le nouvel entraîneur du Real Madrid, a trouvé le remplaçant de Cristiano Ronaldo

Le nouvel entraîneur du Real Madrid, Santiago Solari, a titularisé Vinicius Junior lors du seizième de finale aller de la Coupe du Roi à Melilla (4-0).

En conférence de presse d’après-match, le coach merengue est revenu sur la performance du jeune attaquant brésilien, auteur de deux passes décisives. « Je suis content de ce qu’il a fait, comme le reste de l’équipe. Mais il est très jeune. Il a beaucoup de talent. Il vient d’arriver, il a à peine 18 ans et doit s’adapter. Nous voyons qu’il a du talent, mais le football est constitué de plein de choses. », nous rapporte Topmercato.

Auteur d’un excellent match en Coupe du Roi à Melilla (D3) avec le Real Madrid (0-4), le Brésilien Vinicius Junior semble parti pour devenir un titulaire en puissance et la presse espagnole ne parle que de lui ce jeudi !

S’il ne s’agit que d’une équipe de troisième division, Vinicius Junior a marqué les esprits et sans doute gagné une place de titulaire dans une équipe moribonde et qui manque cruellement de concurrence à des postes-clés, notamment à celui de faux attaquant laissé libre par Cristiano Ronaldo cet été.

Vinicius Junior peut-il remplacer CR7 sur la durée ? Il est encore trop tôt pour le dire mais les faits sont là. » Hier, Solari avait aligné une équipe avec seulement trois titulaires habituels (Navas, Ramos et Benzema). C’est Vinicius Junior qui a marqué le plus les esprits, résume ainsi L’Équipe ce jeudi. Le jeune attaquant brésilien (18 ans), arrivé cet été de Flamengo, a non seulement offert une réalisation à Asensio mais il s’est aussi montré impressionnant par ses dribbles et sa vitesse. »

Marca ajoute que Vinicius Junior a largement gagné une place de titulaire ce week-end en Liga. Santiago Solari, qui sait que son temps est compté sur le banc merengue, pourrait ne pas se faire prier pour lui donner raison, nous rapporte Butfootballclub.