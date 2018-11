Angola: fermeture d’une trentaine d’églises par les autorités

Au moins 34 églises ont été fermées en Angola à la suite d’une opération baptisée Operação Resgate (opération de sauvetage), a confirmé la police.

Le directeur de la police nationale chargé des communications, M. Orlando Bernardo, a déclaré que 19 églises ont été fermées dans la province de Cabinda, 11 à Luanda et quatre dans la province de Malanje pour activités illégales. Le gouvernement a déclaré récemment que plus de 50% des églises opérant en Angola étaient étrangères, principalement de la RDC, du Brésil, du Nigéria et du Sénégal, ajoutant qu’au moins 1 116 d’entre elles fonctionnaient illégalement. L’opération de sauvetage de la police a débuté le 6 novembre et durera jusqu’à la fin de l’année.

L’opération vise à rétablir l’autorité de l’État en instaurant l’ordre dans le culte, sur les routes, en luttant contre le colportage non réglementé et les migrations illégales, entre autres. Au cours de la première semaine de l’opération, au moins 509 personnes ont été arrêtées pour plusieurs crimes. Trois ressortissants étrangers, deux de la RDC et un de la République du Congo, figuraient parmi les personnes arrêtées. Dans le même temps, les autorités angolaises ont rapatrié 26 ressortissants de la RDC pour séjour illégal dans la province du Zaïre, a confirmé le Service des affaires étrangères et de l’émigration (SEM). Selon SEM, 16 personnes ont été rapatriées de Luvo, six de Nóqui et quatre du point de passage de Kimbumba. La province du Zaïre est située à 481 km au nord de la capitale Luanda.