Alexandre Benalla: ce qu’il représente véritablement pour Brigitte Macron

En France, le départ d’Alexandre Benalla a véritablement affecté la première dame Brigitte Macron.

L’ex-collaborateur du président de la République était d’une aide précieuse pour la première dame, Brigitte Macron selon une opinion de Daniel Cohn-Bendit. Pour ce dernier, il l’aidait notamment à garder un minimum de vie privée. « Macron, c’est un Spontex. Parfois personne n’y comprend plus rien mais son tempérament est d’être Jupiter et les Tontons flingueurs à la fois » rapporte l’ancien député européen qui est plus que sûr que le chef de l’État « fera un second mandat ». « Pendant toute la campagne, c’est l’homme à tout faire dans le bon sens du terme. Il portait les valises, il organisait tout », a t-il indiqué. A l’en croire, un lien d’affection s’était installé, d’où les sous-entendus les plus ignobles qui ont été écrits sur le trio avec Brigitte.

« Le soir où j’ai décidé de ne pas être ministre, j’étais à l’Élysée, Brigitte est passée. On a discuté une heure et elle m’a dit : ‘Tu comprends, il nous aidait à garder un minimum de vie privée, pour aller au théâtre, au cinéma, déjeuner tranquillement avec une copine » explique-t-il à Guillaume Durand.

Aussi, rejette t-il la théorie selon laquelle, Benalla aurait une liaison avec l’un ou l’autre. « Non seulement c’est totalement faux mais Macron a découvert que ce mec avait totalement déconné. Comme il était en Australie et qu’il l’aimait bien, il n’a pas voulu l’enfoncer » confie t-il. Toutefois, Brigitte Macron aurait comme elle sait si bien le faire, évincé bien plus tôt Alexandre Benalla afin de mettre un terme à la polémique.