Afrique : des « Tribunaux populaires civils » pour juger le néo-colonialisme

Après sa tournée « l’Afrique libre ou la mort » en août 2018, le président de l’ONG Urgences panafricanistes, Kemi Seba, a annoncé le 08 novembre 2018, l’installation dans les pays francophones d’Afrique et des Antilles françaises, des « Tribunaux populaires civils » pour juger le néo-colonialisme.

La lutte pour l’auto détermination de l’Afrique initiée par le panafricaniste Kemi Seba entre dans une nouvelle dynamique. Celle d’amener le prolétariat africain à juger lui-même, non pas un ou quelques crimes, mais l’intégralité des exactions du néo-colonialisme français et de ses affidés sur le continent. L’objectif est de renforcer et de densifier la démarche anti françafrique dans le rang des masses populaires africaines, premières victimes du néo-colonialisme.

Le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, sera la première étape d’une série d’installation des « Tribunaux populaires civils » contre le néo-colonialisme. En effet, le 17 novembre 2018, Kemi Seba est attendu à la maison du peuple de Ouagadougou par la jeunesse et plusieurs associations de la société civile burkinabé pour faire le procès du peuple (réquisitoire et plaidoiries) contre la françafrique.

« Le problème principal des pays francophones d’Afrique ne se limite pas à la question du franc cfa mais au système néocolonial de la françafrique », a indiqué Kemi Seba avant de comparer la françafrique à un cafard des temps modernes : « Elle (la françafrique – ndlr) opère dans nos pays dans l’obscurité mais dès qu’il y a la lumière, le regard et la vigilance des masses populaires, elle se sent en insécurité ».

A en croire Kemi Seba, à l’issue de chaque procès, les peuples donneront leur sentence citoyenne vis à vis de la françafrique, et des sanctions émanant du peuple en découleront. « Mieux vaut risquer sa vie en luttant sur place en Afrique contre la françafrique que vivre une vie de misère en Occident… L’Afrique qui est une terre extrêmement riche et devrait bénéficier de ressources de son sol. Et pourtant, nous avons une population extrêmement pauvre sur des terres extrêmement riches. C’est l’illustration parfaite que nous vivons encore dans le néo-colonialisme », a-t-il précisé.

« On vous dira que la colonisation est terminée mais la problématique économique et politique reste encore la même », s’est indigné Kemi Seba pour qui, sans ses anciennes colonies, la France serait l’un des pays pauvres d’Europe. « La France n’est une puissance mondiale que parce que nos pays sont asphyxiés, dépouillés et pillés par cette dernière (…) Nous n’avons pas besoin de la France pour exister. Nous arracherons notre souveraineté qu’il plaise à la France ou pas », avait-il assené à la tribune du Forum économique international de Madagascar le 24 août 2018.