8ème sommet nordique et africain des affaires: Patrice Talon en invité d’honneur

En marge de sa visite en Norvège pour lequel il s’est envolé ce jour Mercredi 7 Novembre 2018, le chef de l’Etat béninois participera aussi en qualité d’invité d’honneur au 8ème sommet nordique et africain des affaires (NABA – Nordic African Business Summit ).

En visite officielle au Norvège du 7 au 9 Novembre 2018, le président Patrice Talon est attendu en marge de cette visite où il sera successivement reçu par Madame Erna Solberg, chef du gouvernement du royaume de Norvège, Sa majesté Harald V, roi de Norvège et enfin par les parlementaires de la commission des affaires économiques et de la défense, participera en qualité d’invité d’honneur au 8ème sommet nordique et africain des affaires (NABA – Nordic African Business Summit ). Une première pour un chef d’Etat issu d’un pays francophone et qui est tout à l’honneur du Bénin.