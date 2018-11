8ème NABA en Norvège: la présentation de Patrice Talon saluée par les internautes

Le Président béninois Patrice Talon a participé le jeudi 08 novembre 2018 en qualité d’invité d’honneur au 8ème sommet nordique et africain des affaires (NABA – Nordic African Business Summit), tenu à l’hôtel Radisson blu scandinavia d’ Oslo (Norvège). Au cours de ce grand rendez vous qui a réuni les investisseurs privés de plusieurs pays, le Président Patrice Talon a exposé les potentialités qui font du Bénin une « destination sûre » en matière d’investissement privé. Une présentation saluée par la plupart des internautes béninois qui y ont un vu une bonne cohérence dans les propos.

Pour Aron Sekloka, la présentation de Patrice Talon est « une soutenance de grande facture qui vous retient de la première à la dernière seconde; à conserver pour la postérité car cette analyse pointue sera encore d’actualité pour au moins les 100 prochaines années, à l’image du grand roi Guezo dont les réflexions sont encore d’actualité 200 ans encore après sa mort. » Un même angle d’analyse pour Gbètondji Jpc Montcho, qui y voit une vraie opération de charme. « C’est du top et une belle opération de promotion de la destination Afrique et spécifiquement du Bénin. » renchérit-il. Même son de cloche du côté de Ange Nounahon qui fait noter que ledit discours doit être

Rappelons qu’au cours de son allocution qui fait le point des réformes majeures engagées par le gouvernement pour restructurer le partenariat public-privé, le Président béninois a invité la Norvège et tous les investisseurs du monde a tourné un regard particulier vers le Bénin. Ainsi, loin d’un discours qui demande des aides ou un accompagnement pour des projets, le Président Patrice Talon a préféré mettre en avant les qualités du Bénin pour attirer les investisseurs.

« Je ne suis pas venu demander rien du tout. Ni de l’aide au développement, ni un accompagnement particulier. Je suis venu demander au gouvernement norvégien un peu d’attention, d’observer le Bénin, de constater combien ce pays est en train de changer à l’instar de certains pays d’Afrique. Et une fois que les uns et les autres auraient constaté que ce pays en matière de gouvernance, de transparence, de sérieux, d’ordre, d’assainissement de la justice, de la santé, une fois que cette perception serait nouvelle, je viendrai leur demander ce dont j’ai besoin comme aide. » Patrice Talon

Par ailleurs, il rappelle que le Bénin est un pays de référence en Afrique de l’Ouest. Selon le Président, le Bénin est la porte d’entrée des pays de la Cedeao qui constitue l’un des plus grands marchés intégrés d’Afrique avec plus de 300 millions de consommateurs. « Les opportunités sont immenses. Ceux d’entre vous qui oseront lire un peu plus sur le Bénin, venir au Bénin pour un ou deux jours et prendre le risque d’investir, verront combien il est intéressant d’investir au Bénin pour ne pas dire en Afrique… », a-t-il ajouté.