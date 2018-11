5e Edition Cotonou Tennis Open: le rideau levé sur la compétition

La 5e édition de Cotonou tennis open a pris son envol le lundi 12 novembre 2018, au Tennis club de l’Amitié (TCA). C’est à travers une cérémonie d’ouverture fort simple que le tournoi a été lancé.

La dite cérémonie a été marquée par la présentation au public des : ramasseurs, juges de ligne, athlètes et membres du comité d’organisation. Très motivés, la plupart des Tennismen et Tenniswomen sont venus à Cotonou pour détrôner Becoude Carmine chez les dames et l’espagnol Fernando Bogajo chez les hommes. Vainqueur en 2017, l’espagnol est de nouveau à Cotonou pour conserver son titre nous a-t-il confié. Cependant, Leny Mitjana, tête de série numéro 1 du tournoi ( 534 ATP), s’annonce déjà comme son premier bourreau. Le français après deux tournois Futures en Afrique est tombé dans l’esprit d’inscrire son nom dans les anales de l’Open de Cotonou. D’autres Tennismen ( Gabonais, Ivoiriens, Nigérians et même béninois) pourraient tenter de bousculer la hiérarchie.

Arnaud Sewanou désormais classement ATP et Sylvestre Monnou fer de lance du Tennis masculin au Bénin ont dit être prêts pour continuer à créer leur histoire.

» Nous souhaitons la bienvenue à toutes les délégations et somme heureux que tous les joueurs annoncés soient à Cotonou. », a dit Maxim Hodonou représentant du comité d’organisation et trésorier général à la Fédération béninoise de Tennis.

» L’objectif de ce tournoi est de donner la visibilité à notre pays en matière de Tennis et surtout de lever le niveau de nos jeunes. Chose qui ne saurait être sans de grands tournois et des joueurs d’un certain niveau. », a lancé Alphonse Gandonou, président de l’ONG Play Your Game qui préside le tournoi. Pour l’homme, avoir des tennismen de niveau 500 à l’ATP fera un énorme plaisir aux jeunes.

Ceci à travers une cérémonie d’ouverture faite de défilé des ramasseurs, juges et athlètes. Occasion pour le Directeur de la compétition, Alphonse Gandonou d’inviter les férus de la petite balle jaune à massivement effectuer le déplacement de TCA pour soutenir l’initiative et accompagner les représentants béninois sur les podiums.

Le tournoi va connaître son épilogue le samedi 17 novembre 2018 au Tennis Club de l’amitié. Le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte-d’Ivoire, les Etats Unis d’Amérique, la France, le Gabon, le Ghana, le Mali, le Niger, la RD Congo, le Togo et le Bénin sont les pays représentés sur ce tournoi.

Par ailleurs, le tournoi est un Prize Money de 1.000.000 de Franc CFA tant chez les dames que chez les hommes.