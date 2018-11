11è édition du Forum MEDays: l’ancien président Boni Yayi, invité d’honneur

L’ancien président du Bénin, Thomas Boni Yayi est invité au Tanger au Maroc dans le cadre de la 11ème édition du Forum MEDays. Organisé sous le thème: « A l’ère de la disruption : bâtir de nouveaux paradigmes’’, l’ancien chef d’Etat est invité en qualité de haute personnalité.

L’ancien chef d’Etat béninois, Thomas Boni Yayi est invité dans le cadre de la 11ème Édition du Forum MEDays à Tanger au Maroc sous le thème : Bâtir de nouveaux paradigmes. Cette édition parrainée par sa Majesté, le Roi Mohammed VI, connaîtra la participation des Chefs d’État, des Ministres, de hautes personnalités du monde des affaires, des universitaires, des chercheurs.

Démarré depuis hier Mercredi 7 Novembre 2018, ce forum qui va prendre fin le 10 Novembre prochain, a pour vocation, la promotion et le renforcement de la coopération des échanges Sud-Sud et constitue un temps fort de l’agenda annuel des grandes conférences. C’est en réalité un événement majeur et un rendez-vous incontournable pour les acteurs mondiaux des domaines géostratégiques, économiques et politiques.

Le changement et l’évolution des paradigmes occupent une place importante au sein de nos sociétés, c’est pourquoi le forum se penchera sur l’étude des ruptures et des nombreux bouleversements qui animent la scène internationale. L’adhésion du Maroc à la CEDEAO fera également partie des sujets importants qui seront abordés lors de cette conférence. En effet, les angles principaux de réflexion, d’échange et de débat du Forum MEDays 2018 porteront sur l’intégration régionale et continentale, les défis sécuritaires en Afrique, les nouvelles dynamiques de coopération, et les enjeux économiques et diplomatiques face aux disruptions de l’ordre international.

Les nouveaux modèles de développement pour le Maroc seront abordés dans le cadre d’un environnement régional africain en pleine transformation à travers la récente signature de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECA). La nouvelle adhésion du Maroc ne sera pas occulté lors des discussions.