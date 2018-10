Zambie: les mineurs découvrent une énorme émeraude de 5.655 carats

Une émeraude d’environ 6000 carats et de haute qualité a été découverte par des mineurs de lamine zambienne de Kagem, dans le nord du pays, rapporte la BBC.

Selon un communiqué de l’entreprise Kagem Mining Ltd, le cristal de 1,13 kg, surnommé « Inkalamu » (qui signifie lion), « montre une clarté remarquable avec une couleur verte dorée parfaitement équilibrée ». Sa vente est prévue pour le mois prochain à Singapour, mais le cristal crée déjà le buzz dans l’industrie mondiale des pierres précieuses. « Nous assistons à une forte augmentation de la demande d’émeraudes zambiennes de haute qualité de la part des grandes marques, en particulier en Europe, qui admirent toutes la richesse des couleurs et la transparence unique de nos pierres précieuses », indiquent les autorités zambiennes. L’énorme pierre précieuse sera taillée en plus petites pierres pour être vendues.

L’émeraude est un minéral, du groupe des silicates, sous-groupe des cyclosilicates, variété de béryl, dont la couleur verte provient de traces de chrome, de vanadium et parfois de fer. L’émeraude est, avec le diamant, le saphir et le rubis, l’une des quatre pierres précieuses.

Inkalamu a été découvert le 2 octobre dans la partie EST de la plus grande mine à ciel ouvert de Kagem. Le site minier est détenu à 75 % par Gemfields, basé à Londres, et à 25 % par le gouvernement zambien par l’intermédiaire de son aile d’investissement, l’Industrial Development Corporation of Zambia.