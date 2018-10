Vitalor Ligue 1: Buffles 1-1 Aspac (fin)

Le match d’ouverture de la Vitalor Ligue 1 a changé de physionomie en deuxième partie ( 0-0 1ère partie ) . Buffles et Aspac se sont séparés sur un score de parité 1-1.

Le N° 7 des Buffles Seni Atikou a ouvert le score (81e) et l’autre N° 7 de Aspac Gaston Houngbédji a ramené les deux équipes à égalité (87e):

“On sait dit qu’il faut qu’on lâche tout, pour qu’on quitte ici avec un résultat. Ce qu’on n’a pas pu faire ici la prochaine journée on fera mieux.“ Antonin Kassa, capitaine d’Aspac.

“C’est un match difficile, on voulait rentrer avec les trois points, mais Dieu a voulu qu’on partage les points. On va travailler plus encore, car on a des titulaires qui n’ont pas encore de licence. On fera tout pour gagner la prochaine fois.“, Nabil Yarou, capitaine Buffles.