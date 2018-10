USA: le rappeur Drake fait de surprenante révélation sur son ex Rihanna

Le chanteur américain Drake qui rêvait de se marier avec Rihanna, a fait des révélations étonnantes sur sa vie et la relation qu’il a entretenue avec elle.

Drake et Rihanna, c’est de l’histoire ancienne. Pourtant, le rappeur attendait beaucoup de sa relation avec la star et il voulait même qu’elle ait des enfants avec lui. « Tu vois la vie prendre forme et elle t’enseigne des leçons, je me retrouve dans cette situation où je ne vis pas un conte de fées du genre ‘’Oh, Drake a fondé sa propre famille avec Rihanna et tout est parfait”. Je le voulais à une certaine période », a avoué Drake lors d’une émission HBO de Lebron James intitulée The Shop.

En effet, Drake et la chanteuse se sont rencontrés pour la première fois pour le tournage du clip Pon de Replay. Alors qu’ils ne se connaissaient pas, ils avaient partagé un premier repas ensemble à Toronto. Depuis cette année là, les deux stars étaient devenues proches et ils avaient décidé de sortir ensemble. C’est ainsi que ces derniers ont eu une aventure en 2009, mais les deux ont toujours gardé leur relation sécrète. Ils ont travaillé ensemble pendant un certain temps. Cependant, en 2012, les choses ont tourné au vinaigre et une bagarre a éclaté dans une boîte de nuit où Drake et l’ex de Rihanna, Chris Brown, faisaient la fête. Et en début d’année 2013, il a admis que Rihanna était à l’origine de cette bagarre.

Au cours des années suivantes, les deux sont toujours restés discrets. Mais en août 2016, alors que le chanteur remettait à Rihanna le prestigieux prix Michael Jackson Video Vanguard, il a révélé au public qu’il était amoureux de Rihanna depuis l’âge de 22 ans.

Selon une source du site Hollywood Life, la belle chanteuse serait “flattée” par cette attention, mais elle ne serait pas vraiment sur la même longueur d’onde : “Rihanna est allée de l’avant et elle ne ressent plus ce qu’elle ressentait pour lui, mais ses derniers commentaires lui ont fait penser que peut-être un jour, si le timing est bon, peut-être qu’ils pourront se marier et avoir de magnifiques bébés ensemble.”

Pour l’heure le rappeur serait depuis peu en couple avec une nouvelle jeune femme. Une certaine Malaika Terry. Une jeune femme beaucoup moins célèbre, mais tout aussi sexy. Les deux jeunes gens ont été aperçus lors d’une virée à Toronto, et depuis, l’identité de la jolie Malaika circule sur la toile.