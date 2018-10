USA: Akon annonce sa candidature pour la présidentielle 2020

Le chanteur américain d’origine sénégalaise Akon a déclaré ses ambitions relatives à la présidentielle américaine de 2020. Le chanteur estime avoir la carrure d’affronter Donald Trump, l’actuel président des États unis.

C’était lors du sommet annuel One Young World qui s’est tenu le vendredi 19 octobre 2018 que la star de 45 ans a fait cette annonce surprise. S’adressant au public, il a déclaré « Je sais que ça peut paraître fou, mais vous m’avez motivé à me présenter comme président des États-Unis. », « Rappelez-vous juste que lorsque ce jour viendra et que je serai élu, je ferai savoir à tout le monde que tout a commencé ici même, à One Young World. Alors, commencez la pré-campagne pour moi dès maintenant », a-t-il précisé.

Notons que le célèbre artiste était l’un des panélistes de la session plénière du sommet sur la réduction de la pauvreté et le développement économique.

La star a profité de l’occasion pour lever le voile sur son nouveau programme de mentorat qui soutient 9 jeunes créateurs de changement du monde en développement. Son objectif est d’aider les jeunes entrepreneurs travaillant dans différents domaines notamment dans le domaine de la science, la santé et de l’éducation dans des pays comme l’inde, le Malawi et la Mongolie.

Que retenir de l’artiste?

Akon, né Alioune Thiam (Sénégal) est un artiste multi-platine qui a fondé en 2014 la fondation Lighting Africa dont la mission est d’alimenter en électricité les foyers de quelque 250 millions de personnes sur le continent. En juin 2018, Akon a reçu du président sénégalais un don de 2 000 ares de terre et depuis, il est en train de construire une ville futuriste avec une économie basée sur sa nouvelle cryptomonnaie.

Non seulement un homme d’affaire, Akon est lauréat d’un Grammy Award mais le rappeur était aussi l’un des nombreux orateurs qui ont pris la parole au sommet de La Haye, où des milliers de jeunes leaders de 196 pays ont été réunis avec des dirigeants.