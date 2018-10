Al Moustaphan a dévoilé les raisons de sa rupture d’avec la chanteuse Savan’Alla. Selon lui, c’est suite aux nombreuses infidélités de l’auteure du célèbre refrain « le pointeur doit payer cash » qu’il a décidé de rompre lui coupant tous les privilèges dont il la couvrait.

Al Moustapha a fait des confidences sur sa relation amoureuse avec la chanteuse Savan’Alla samedi 20 octobre 2018 sur Fréquence 2 dans l’émission ‘’Carrefour Week-end’’. A l’en croire, cette relation qui a duré un an lui a coûté très cher. « Oui, entre Savan’Alla et moi, il y a bel et bien eu une liaison. On a passé un an pratiquement ensemble et elle ne peut pas le nier », a-t-il confessé avant d’ajouter: « J’ai pris une villa pour elle. J’ai payé un an de loyer. J’ai même meublé la villa ». Pour lui, la chanteuse lui a été à plusieurs reprises infidèle.