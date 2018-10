Real Madrid VS FC Viktoria Plzeň: enjeux et compositions probables

Le club espagnol actuellement 7e de Liga s’apprête à commencer une semaine cruciale pour son avenir: le club madrilène accueille le Viktoria Plzen ce mardi (21 heure locale) en Ligue des Champions avant de se déplacer au FC Barcelone ce dimanche.

Après une défaite surprise contre le CSKA Moscou en deuxième journée (1-0), la Casa Blanca n’a déjà plus le droit à l’erreur contre l’équipe considérée comme la plus faible du groupe. L’entraîneur sait le danger qui plane sur sa tête et voudra évidemment tout faire pour prolonger le plus possible son aventure avec son club. Tout faire, au point de convoquer ses joueurs un jour plus tôt pour pouvoir leur faire comprendre l’importance de la rencontre.

Pour cette rencontre, Lopetegui devrait aligner l’attaque qui peine mais en laquelle il a pourtant le plus confiance depuis le début de la saison. Laquelle attaque est composée de Karim Benzema, Gareth Bale et Marco Asensio. Isco qui était encore blessé il y a quelques jours et qui pourrait commencer la rencontre sur le banc.

Marcelo assurera son travail sur le côté, alors que Dani Carvajal, blessé, laissera sa place à Nacho de l’autre côté de la défense. Au milieu, la charnière habituelle composée de Kroos, Casemiro et Modric devrait être alignée.

Le Viktoria Plzen, une équipe qui sait poser des problèmes.

Fragilisé par les résultats du Real Madrid, Julen #Lopetegui s'accroche : "Si vous pensiez voir un entraîneur abattu, ne regardez pas ici. Il est encore temps de renverser la situation, le vestiaire est en vie". pic.twitter.com/lWCU1V3XJE — INFOSPORT+ (@infosportplus) October 22, 2018

Les Tchèques ont posé des problèmes dans chaque match qu’ils ont disputé. Avec la mauvaise forme du Real, les hommes de Pavel Vrba doivent s’appuyer sur leurs forces pour mettre en difficulté le triple tenant du titre.

Le Viktoria Plzen, reste sur une défaite importante et lourde en Ligue des champions contre l’AS Roma, sur un score final de 5-0, et notamment un triplé brillant d’Edin Dzeko. Pour cette rencontre, l’équipe tchèque ne pourra pas compter sur Jan Kopic, blessé à la cheville. Reznik et Hejda, eux, pourraient faire leur retour sur le terrain.

Voici les compositions probables des deux équipes :

Real Madrid : Keylor Navas, Nacho, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Bale, Benzema et Asensio.

Viktoria Plzen : Kozacik, Limbersky, Hubik, Hejda, Reznik, Prochazka, Hrosovsky, Kovarik, Horava, Zeman et Krmencik.

Stade : Santiago Bernabeu