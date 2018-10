Real Madrid: remplacement de Lopetegui, Antonio Conte ou José Mourinho ? Courtois pas content

En pleine tourmente après le début de saison compliqué du Real Madrid, Julen Lopetegui se retrouve sous le feu des critiques et pourrait bien rapidement céder sa place sur le banc à l’un des candidats potentiels dont font partie Antonio Conte et José Mourinho. Une éventualité qui fait bondir Thibaut Courtois.

Transféré cet été de Chelsea au Real Madrid, le gardien de but belge, titulaire en championnat (tandis que Keylor Navas se charge de la Ligue des champions), espérait bien vivre des moments plus sereins en quittant les Blues pour les Merengues. A l’issue d’une saison 2017-2018 compliquée, et sanctionnée d’une piètre 5e place en Premier League, l’équipe alors coachée par Antonio Conte avait eu besoin de changement. Et Courtois également, indique le site Sports.fr.

Selon le média, ravi de son transfert madrilène, celui qui a depuis été élu “Meilleur gardien du mondial” russe cet été, aurait néanmoins du mal avec l’ambiance, les rumeurs et les bruits de couloir qui polluent le vestiaire madrilène. C’est du moins ce que laissent entendre les propos du Belge, rapportés ce vendredi par El Pais. Discutant avec ses coéquipiers au sujet de la situation du coach Lopetegui, Courtois aurait déclaré: “Je ne peux pas y croire. Ici, je suis le seul à avoir travaillé avec Conte et Mourinho. J’ai justement quitté Londres pour ne plus avoir à subir une telle épreuve et on m’annonce que c’est l’un des deux qui va venir entraîner le Real ?”.

Un homme sous tension

Lors de son passage à Chelsea, Courtois avait subi la domination de Petr Cech, premier choix de José Mourinho. Au départ du “Special One”, et avec l’arrivée aux manettes d’Antonio Conte, l’ambiance interne ne s’était pas améliorée et des clans s’étaient même formés (Diego Costa menant la révolte contre l’entraîneur transalpin), tout cela aboutissant au départ d’un Conte jugé trop autoritaire à la fin de la saison 2017-2018. Courtois avait eu beaucoup de mal à gérer toute cette tension et avait alors décidé de quitter Londres pour Madrid.

Aujourd’hui, le gardien international militerait en interne pour l’arrivée de Roberto Martinez, coach de la Belgique. Une annonce qui aurait provoqué une hilarité générale dans le vestiaire madrilène. Mais pour Thibaut Courtois, Martinez serait “l’homme idéal” pour diriger le Real, lui qu’il considère également comme “le meilleur technicien du monde”. De quoi renouer avec le calme et la sérénité nécessaire pour retrouver les sommets ?