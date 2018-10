Real Madrid: la réaction très classe de Julen Lopetegui après son éviction du club merengue

Après seulement dix matchs de Liga, Julen Lopetegui a été démis de ses fonctions d’entraîneur du Real Madrid. Licencié officiellement du Real Madrid lundi soir, pour cause de mauvais résultats, Julen Lopetegui a décidé de prendre la parole dans la foulée. L’ancien sélectionneur de la Roja n’a pas désiré créer la polémique, bien au contraire, puisqu’il s’est contenté d’adresser ses salutations au club merengue.

Le coach basque a été débarqué du Real Madrid après un début de saison très décevant et surtout une défaite en forme de correction au Camp Nou dimanche soir (5-1). Il a publié un communiqué dans la soirée par le biais de l’agence EFE.

Gracias por todo @realmadrid ha sido una bonita experiencia 👏⚽️

~

Thanks for all @realmadrid it was a great experience 👏⚽️#HalaMadrid — JulenLopetegui (@JulenLopetegui) October 29, 2018

« A la suite de la décision adoptée par le conseil d’administration du Real Madrid aujourd’hui, j’aimerais remercier le club pour l’opportunité qu’il m’a donnée »,dit-il dans un communiqué. « J’aimerais également remercier les joueurs pour leurs efforts et leur travail, ainsi que chaque employé du club. » Il faut dire que le technicien de 52 ans quitte la Maison Blanche avec pas moins de 18 millions d’euros d’indemnités de licenciement selon la presse espagnole. De son côté, le Real Madrid est actuellement neuvième de Liga, à sept points du leader barcelonais.

Julen Lopetegui était déjà sur la sellette depuis quelques temps mais la défaite humiliante contre l’ennemi de toujours a fini de l’achever. En repartant avec une manita du Clasico contre le FC Barcelone dimanche (5-1), Julen Lopetegui a dit adieux à sa casquette d’entraîneur du Real Madrid. Le couperet est tombé lundi soir dans un communiqué du club madrilène : après seulement 10 journées, Lopetegui est déjà viré et devient le 12eme entraîneur de l’ère Perez. Une descente aux enfers fulgurante pour un coach qui était encore au sommet avant le début de l’été.

Petit retour en arrière

Lopetegui a pris la succession sur le banc madrilène de Zinédine Zidane, l’entraîneur qui a permis au Real de remporter trois Ligues des champions d’affilée et qui a vu partir au cours de l’été le quintuple Ballon d’or, Cristiano Ronaldo. Nous sommes le 13 juin 2018 et la sélection espagnole est à seulement quelques heures de son entrée dans le Mondial contre le Portugal quand un coup de tonnerre va venir mettre à mal tout son séjour en Russie. Julen Lopetegui est remercié de son poste de sélectionneur après s’être mis d’accord avec le Real Madrid dans le dos de la Fédération.

Pourtant moins d’un mois auparavant, l’ancien technicien du FC Porto avait prolongé son contrat à la tête de la Roja. Fort d’une invincibilité et du renouveau espagnol après une Coupe du Monde 2014 et un Euro 2016 catastrophique, Lopetegui était le visage de cette Espagne moins joueuse et plus pragmatique avec des joueurs qu’il avait connu pour la plupart dans les sélections de jeunes. Sa tête pensante partie, la Roja est retombée dans ses travers à l’image de son élimination en huitièmes contre la Russie.

Avec ce renvoi, Julen Lopetegui devient l’un des entraîneurs les plus éphémères de l’histoire récente madrilène avec seulement 14 matches dirigés : 6 victoires, 2 nuls et 6 défaites.