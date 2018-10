RDC : présentation officielle du candidat de la coalition de Joseph Kabila

La plateforme électorale gouvernementale en RDC, le Front commun pour le Congo, a organisé un grand meeting samedi au stade Tata Raphael dans la capitale Kinshasa, pour présenter officiellement son candidat.

« Je suis sûr de gagner ces élections car vous êtes avec moi », a déclaré le candidat désigné par le président sortant Joseph Kabila, avant de promettre qu’il présentera son « projet de société », la semaine prochaine. Le stade Tata Raphael conçu pour accueillir 45 000 personnes assises était plein et l’aire de jeu occupé par des partisans munis des drapeaux de leurs partis politiques.

« L’affluence montre que Shadary est accepté. Lorsqu’on compare avec d’autres événements qui ont été organisés hier, on peut deviner de quel côté bat le cœur de Kinshasa aujourd’hui. Vous voyez que ça dément tous les faux pronostics que nous avons entendus », a déclaré le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende.

Mende faisait allusion à la marche organisée vendredi par l’opposition pour dénoncer encore une fois le recours aux machines à voter lors des prochaines élections générales et exiger la mise à jour du fichier électoral. La marche s’était déroulée sans incident, mais sans le plus grand parti d’opposition, l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) qui a finalement accepté de participer aux élections « avec ou sans » les machines à voter.

Parrain de Shadary, le président Joseph Kabila, n’a pas pris part à ce rassemblement de moins de deux heures. Le FCC, coalition politique et électorale, a été créé le 01 juillet 2018 à l’initiative de Joseph Kabila. Elle réunit la Majorité Présidentielle, représentée par Aubin Minaku, le Rassemblement des Forces politiques et sociales acquises au changement (opposition dissidente) représenté par Bruno Tshibala, ainsi que certaines composantes de l’opposition et de la société civile proches du pouvoir.