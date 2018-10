RCA: le nouveau président de l’Assemblée nationale élu sur fond de grosse frayeur

Laurent Ngon Baba a été élu, lundi, président de l’Assemblée nationale centrafricaine avec 112 voix sur 116, rapporte Anadolu.

Laurent Ngon Baba a été candidat unique après l’invalidation de la candidature de Thierry Vackat et le désistement de Timoléon Baïkoua et deux autres candidats. Il remplacera, ainsi, Abdoua Karim Meckassoua, destitué vendredi dernier. « Désormais, avec l’ensemble des collègues parlementaires, nous n’avons plus droit à l’erreur. Nous n’avons qu’à nous consacrer à notre devoir de député de la nation », a déclaré le nouveau président. « La population a une image de nous qui n’est pas positive. Mais, c’est l’expression de notre sens de responsabilité, car si les choses ne marchent pas, nous sommes en droit de contester et de remettre l’ordre. Désormais, nous allons nous focaliser sur le pays et non sur les querelles », a déclaré Clément Nabona, un autre député, qui n’a pas caché sa satisfaction.

Joint par l’agence Anadolu, Abakar Ousman, porte-parole des musulmans du Km5 à Bangui, salue l’aboutissement heureux de cette démarche. Pour lui, le problème n’est pas le clivage chrétien-musulman que l’on veut faire croire.

« Chrétien ou musulman, c’est un fils du pays. L’essentiel est que nous les Centrafricains, nous ayons pris conscience que les hommes politiques nous manipulent et qu’il est temps de se serrer les coudes pour avancer ensemble vers notre destinée commune », a-t-il déclaré.

Notons que El Adj Laurent Ngon Baba est musulman. Juriste environnementaliste de formation, il fut plusieurs fois ministre et député. Il est le président du Parti de l’action et du développement (PAD) et président du Comité national du pèlerinage à la Mecque. Avant son élection, la séance plénière a été interrompue par un incident tragique. Le député Alfred Yékatombe alias Rombo a utilisé son arme automatique en pleine session plénière en tirant deux coups en l’air. Une panique a gagné l’assemblée avant qu’il ne soit immobilisé par les forces de l’ordre au même titre que deux autres députés porteurs d’armes à feu. Le calme est revenu ensuite à l’Assemblée nationale et l’élection a poursuivi son cours.