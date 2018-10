“R.Kelly …, c’est le diable”: un documentaire dévoile la face sombre du chanteur de RnB (Vidéo)

En ce moment, R.Kelly, l’interprète du célèbre titre “I Believe I Can Fly” est plus connu pour les accusations de violences sexuelles par lesquelles il est visé. Dans un documentaire, ses victimes témoignent.

C’est ce lundi 22 octobre que la chaîne Lifetime a sorti la bande-annonce de “Surviving R.Kelly”. Le documentaire sera diffusé le 3 novembre prochain. La chaîne Lifetime s’est penchée sur la face sombre du chanteur avec un documentaire aussi troublant que fascinant.

“Il y a une différence entre R.Kelly et Robert (le vrai nom de l’artiste, ndlr). R.Kelly est drôle, rieur et très aimant. Mais Robert, c’est le diable.” C’est sur ces mots très durs que s’ouvre le trailer du docu série Surviving R.Kelly de la chaîne américaine Lifetime. Publié ce lundi 22 octobre sur Youtube, il dévoile la face sombre du chanteur de RnB star qui fait face depuis de nombreuses années à des accusations de pédophilie, de chantages, d’abus sexuels et d’endoctrinements pour une secte dont il serait le gourou.

Avec moult effets de montage chocs, la bande-annonce brosse un portrait schizophrène de l’auteur d*’I believe I can fly, aussi charmant et solaire sur scène que manipulateur et malsain dans le cercle privé. La série doc retrace toute sa vie et sa carrière, de ses débuts dans les années 70 jusqu’à sa gloire au milieu des années 90, en passant par ses périodes troubles. Comme le rapporte Complex,* ce doc de six heures comprendra 50 interviews dont une avec John Legend et sera découpé en trois parties diffusées les 3, 4 et 5 janvier 2019 sur Lifetime.