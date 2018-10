Nigéria: « Crazy Love » le nouveau single de Yemi Alade et Flavor (vidéo)

La chanteuse nigériane Yemi Alade, a dévoilé un nouveau single intitulé « Crazy Love » dans lequel elle a présenté le chanteur Flavor.

En effet, depuis un certain temps, les artistes Nigérian baignent dans le grand amour. Après Tiwa Savage et Wizkid, c’est au tour de Flavour et Yemi Alade de former un duo sexy. « Crazy Love », c’est le titre de la nouvelle collaboration de Flavour et Yemi Aladé. Un son qui évoque une histoire d’amour. Et parlant d’histoire d’amour, il urge de se demander si ce duo des deux artistes ne va pas au delà d’une simple collaboration musicale. Car avant la sortie du morceau, les deux stars ont réalisé une vidéo dans laquelle on les voit à moitié vêtu et dans une position polémique.

Pour l’heure, le suspens est toujours gardé par les deux artistes. Mais le nouveau single devrait sortir ce vendredi 2 novembre 2018. Attendons donc pour découvrir le message que véhicule le « Crazy Love « de Flavour feat Yémi Aladé.

Il faut noter que «Crazy Love» est venu à peine une semaine après que le chanteur Wizkid ait fait sortir un single intitulé « Fever » mettant en scène Tiwa Savage, qui avait joué le rôle de vixen vidéo.