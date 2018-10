Meghan Markle et Kate Middleton: leurs premières tournées royales comparées

D’après la comparaison de FEMAIL, les nouveaux amoureux, Meghan Markle et Harry se sont tenus la main au cours de leurs nombreux engagements officiels, y compris une visite à la plage de Melbourne la semaine dernière. Or, Kate et William sont réputés être plus réservés à cet égard, ils se sont également montrés très affectueux en tant que jeunes mariés lors de leur première tournée royale au Canada. Le média rappelle que le duc et la duchesse de Cambridge ont été vus partageant une douce étreinte alors qu’ils participaient à une course de bateaux-dragons opposés lors d’une visite à l’Île-du-Prince-Édouard.

William et Kate avaient l’air compétitifs et enjoués lors de leur première grande tournée selon Judi James, expert en langage corporel et auteur. Pour lui, ils étaient beaucoup plus tactiles que maintenant, mais le toucher et les câlins ont toujours été présentés comme quelque chose d’amusant et de jeune. Aussi, poursuit t-elle parlant de l’étalage affectueux d’Harry et de Meghan : « contrairement à Kate, Meghan prendra un bras ou un toucher aimant et le doublera en tenant Harry à deux mains pour le maintenir près de lui et insister sur la possession et l’attachement. Les signes d’adoration de Meghan et le soutien de son homme sont très ouverts et emphatiques »

«En plus de signaler l’amour, cela pourrait avoir un but très pratique. William et Kate se connaissaient déjà depuis plusieurs années avant leur tournée. Harry et Meghan se connaissent depuis moins longtemps et leur vie a été très différente. Cela signifie que le contact visuel intense consistera à se lire».

Notons que lors de sa tournée en Australie, Meghan a déjà porté des marques de créateurs dont certaines de ses marques préférées. Kate a également choisi les looks de certains de ses labels de renom, dont Jenny Packham et Alexander McQueen.