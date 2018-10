Maroc: l’US Air Force rencontre les chefs d’États-majors des Armées de l’Air Africains

Au Maroc, de hauts responsables militaires représentant les forces aériennes d’une trentaine de pays africains participent, lundi 22 et mardi 23 octobre à Marrakech, à un symposium avec l’AFRICOM, dédié aux moyens d’améliorer la coordination dans la lutte contre les organisations extrémistes violentes en Afrique et de partager l’expérience cumulée en matière de lutte contre le terrorisme.

Créé en 2011, ce Symposium des Chefs d’États-majors des Armées de l’Air Africains est organisé au Maroc à l’initiative du Commandement de l’Armée de l’Air américaine en Europe et en Afrique, avec le soutien des Forces Royales Air Maroc. Le Général Tod Wolters, Commandant de l’US Air Forces en Europe et en Afrique, a indiqué que l’objectif principal de ce Symposium et de l’Association des Forces des Armées de l’Air Africaines (AAAF), créée en 2015, est de renforcer et de consolider les liens de soutien mutuels.

Pour le Général Wolters, les menaces transnationales et les organisations extrémistes mettent en danger la sécurité et la stabilité non seulement de l’Afrique mais aussi de l’ensemble de la communauté internationale, soulignant que la lutte contre les individus et les groupes extrémistes violents est un élément clé de la mission de l’AFRICOM. Il est primordial d’adopter des approches globales qui transcendent les frontières pour lutter contre les menaces communes à la sécurité; a pour sa part, indiqué Mme Stephanie A. Miley’s, chargée d’affaires à l’ambassade américaine à Rabat.