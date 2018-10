Mali: faux billets en dollars équivalant à 15 milliards de francs CFA saisis

Le commissariat de police du 3ème arrondissement du district de Bamako a saisi de faux billets en dollars équivalant à 15 milliards de francs CFA, nous rapporte BBC.

Selon des informations rapportées par plusieurs médias locaux, la police malienne a annoncé cette saisie de plus de 41 millions de faux billets en apparence de très bonne qualité et l’interpellation de 05 personnes. «Au cours de l’enquête, trois imprimeries clandestines, dont une en Côte d’Ivoire, ont été découvertes, équipées avec les machines et instruments nécessaires pour la fabrication de faux billets», a annoncé la police dans un communiqué.

Selon nos sources, c’est le commissaire principal Ibrahim Soma et ses éléments qui ont appréhendé un individu en possession illégale de dollars américain. Au cours de l’interrogatoire, le suspect passe au aveu. Donc une perquisition dans son domicile a permis la saisie de plus de 41 millions en billets de dollars américain soit plus de 15 milliards de francs cfa. Le pactole était emballé en paquet d’un million de dollars, soit 41 paquets de faux billets de 100 dollars, entassés dans une valise.

Une enquête est ouverte pour savoir la provenance et la destination de ces faux billets. Il s’agit aussi de retrouver des complices qui ont pris la fuite.